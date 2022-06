Justin Bieber parla della mallattia che lo ha colpito: “è una cosa seria” (Di sabato 11 giugno 2022) Il cantante rivela di essere affetto da una grave sindrome paralizzante. Ecco di che si tratta Con un lungo video su Instagram, la popstar Justin Bieber rivela di essere stato colpito da un brutto male. Si tratta della sindrome di Ramsay Hunt che, come spiega lo stesso artista, attacca l’orecchio creando una semi paralisi facciale: “non posso chiudere la palpebra, non posso sorridere da questo lato del viso, la narice è bloccata. È una cosa seria, vorrei che non lo fosse ma è così”. Justin, visibilmente provato, avvisa i fan che il suo corpo gli chiede di rallentare e che il tour subirà uno stop. Poi continua auspicandosi di poter tornare a fare ciò per cui è nato, ma che al momento le sue priorità saranno riposo e relax. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) Il cantante rivela di essere affetto da una grave sindrome paralizzante. Ecco di che si tratta Con un lungo video su Instagram, la popstarrivela di essere statoda un brutto male. Si trattasindrome di Ramsay Hunt che, come spiega lo stesso artista, attacca l’orecchio creando una semi paralisi facciale: “non posso chiudere la palpebra, non posso sorridere da questo lato del viso, la narice è bloccata. È una, vorrei che non lo fosse ma è così”., visibilmente provato, avvisa i fan che il suo corpo gli chiede di rallentare e che il tour subirà uno stop. Poi continua auspicandosi di poter tornare a fare ciò per cui è nato, ma che al momento le sue priorità saranno riposo e relax. L'articolo 361magazine.

