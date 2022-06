Jasmine Carrisi: «Il mio ex fidanzato è diventato gay». La figlia di Al Bano fa esplodere TikTok (Di sabato 11 giugno 2022) Jasmine Carrisi va in trend su TikTok. Seguendo il trend social «balla se…» la figlia di Al Bano ha stupito i suoi follower con una rivelazione che ha lasciato tutti basiti. Sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo il TikToker deve ballare raccontando un fatto particolare che ha vissuto o che gli è capitato. In questo caso Jasmine Carrisi ha scritto: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay». E ppoi il tag a Pierangelo Greco, altro pezzo da 90 su TikTok con i suoi oltre 600mila follower. Il giovane, ospite anche di Barabara D’Urso è diventato famoso sui social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa coming out a fianco a sua ... Leggi su blog.libero (Di sabato 11 giugno 2022)va in trend su. Seguendo il trend social «balla se…» ladi Alha stupito i suoi follower con una rivelazione che ha lasciato tutti basiti. Sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo iler deve ballare raccontando un fatto particolare che ha vissuto o che gli è capitato. In questo casoha scritto: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che ègay». E ppoi il tag a Pierangelo Greco, altro pezzo da 90 sucon i suoi oltre 600mila follower. Il giovane, ospite anche di Barabara D’Urso èfamoso sui social proprio grazie a un video che èvirale in cui fa coming out a fianco a sua ...

