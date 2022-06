Iva Zanicchi, l’agghiacciante confessione della cantante: “Voglio morire…” | Fan senza parole (Di sabato 11 giugno 2022) Iva Zanicchi fa una confessione che sconvolge i fan: ecco cosa ha dichiarato la cantante, i dettagli e le curiosità Il suo soprannome è l’Aquila di Ligonchio considerata una delle migliori artiste del panorama musicale italiano insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti e Milva, che ha raggiunto un successo strepitoso: stiamo parlando della bella Iva Zanicchi. La donna ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con un brano che ha emozionato tutti dal titolo Voglio Amarti ma, nonostante ciò, ella ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)La donna si è sempre contraddistinta per il suo grande talento che l’ha portata ad esibirsi e a farsi conoscere in tutto il mondo, ... Leggi su kronic (Di sabato 11 giugno 2022) Ivafa unache sconvolge i fan: ecco cosa ha dichiarato la, i dettagli e le curiosità Il suo soprannome è l’Aquila di Ligonchio considerata una delle migliori artiste del panorama musicale italiano insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti e Milva, che ha raggiunto un successo strepitoso: stiamo parlandobella Iva. La donna ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con un brano che ha emozionato tutti dal titoloAmarti ma, nonostante ciò, ella ha fatto unache ha lasciato tutti. curiosità (foto web)La donna si è sempre contraddistinta per il suo grande talento che l’ha portata ad esibirsi e a farsi conoscere in tutto il mondo, ...

Pubblicità

fabio_tab : Cioè potrebbe essere tipo uno a cui piacciono i Led Zeppelin e si trova Iva Zanicchi ( che poi sarebbe persino megl… - UDeglistronzi : @CarloBolognesi1 @intuslegens @Tradire_e_fare E come no, co Iva Zanicchi e Luca Barbareschi si che eravamo sovrani. - mike20227857682 : Ho visto in libreria un libro scritto da Iva #Zanicchi. Immagino lo spessore culturale. Forse manco quello di una pagina #BuongiornoATutti - TommyBrain : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - IacobellisT : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' -