Italia Under 21, Nicolato perde Lovato: difensore infortunato, lascia il ritiro (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Lovato ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un recente infortunio. Dopo aver accusato un problema fisico nel corso dell'importante match con la Svezia, il centrale difensivo non è riuscito a recuperare in tempo per gli imminenti impegni della Nazionale e ha dunque salutato sia il gruppo che Paolo Nicolato anzitempo. Da valutare l'effettiva entità del guaio fisico per il calciatore in evidenza in Serie A tra Hellas Verona e Cagliari, sul quale seguiranno accertamenti e aggiornamenti nel breve periodo. Soprattutto, Nicolato dovrà sopperire all'assenza di una delle colonne della retroguardia azzurrina con degli accorgimenti tattici essenziali. SportFace.

