Italia Under 21, Nicolato: “Con l’Irlanda serve il sostegno di Ascoli” (Di sabato 11 giugno 2022) “Siamo venuti ad Ascoli superando tutta una serie di grandi difficoltà e con grande veemenza, e siamo convinti che questa scelta vada nella direzione di avere un grande contributo, perché conosciamo la bellezza della città ed il calore degli ascolani che potrebbe essere decisivo per il nostro cammino“. Queste le parole del ct dell’Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi ad Ascoli per presentare la gara in programma martedì prossimo fra Italia e Repubblica d’Irlanda, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. “Il nostro cammino è stato molto positivo e determinato ma in questo momento particolare abbiamo bisogno di un grande sostegno – ha aggiunto Nicolato – I ragazzi ne hanno bisogno, e sono certo che lo avremo. ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Siamo venuti adsuperando tutta una serie di grandi difficoltà e con grande veemenza, e siamo convinti che questa scelta vada nella direzione di avere un grande contributo, perché conosciamo la bellezza della città ed il calore degli ascolani che potrebbe essere decisivo per il nostro cammino“. Queste le parole del ct dell’21 azzurra, Paolo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi adper presentare la gara in programma martedì prossimo frae Repubblica d’Irlanda, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. “Il nostro cammino è stato molto positivo e determinato ma in questo momento particolare abbiamo bisogno di un grande– ha aggiunto– I ragazzi ne hanno bisogno, e sono certo che lo avremo. ...

