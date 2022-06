Italia, Tonali: 'Questi ritmi sono diversi rispetto alla Serie A, si alza l'intensità. Nuovi compagni? Vanno conosciuti...' (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista del Milan e dell'Italia Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non era semplice... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista del Milan e dell'Sandroè intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non era semplice...

Pubblicità

angelomangiante : L'Italia ha due diamanti purissimi. #Tonali e #Pellegrini. Insieme sono uno spettacolo. Classe, dinamismo, creativi… - GoalItalia : L'Italia termina la partita contro la Germania con: Gnonto - 2003 Cancellieri - 2002 Ricci - 2001 Tonali - 2000 Po… - klaudiettas : RT @saulniggezz: No dai non ditemi che l’Italia in Nations League ha vinto solamente l’unica volta in cui ha giocato Barella titolare e Ton… - zazoomblog : Trascinatore del Milan ora al centro dell'Italia di Mancini: Tonali sullo sfondo c'è già il nuovo patto c… - quisquiliando : RT @saulniggezz: No dai non ditemi che l’Italia in Nations League ha vinto solamente l’unica volta in cui ha giocato Barella titolare e Ton… -