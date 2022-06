Italia | Pessina | 'Occasioni più nitide per noi | potevamo vincere Stanchezza? Lavoriamo tutto l'anno per questo'

Pubblicità

Commenta per primo Matteoè intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l'Inghilterra in Nations League: 'Potevamo vincere noi, abbiamo avuto le occasioni più nitide'. LA PARTITA - 'Nel primo tempo ......l', ad un passo dal vantaggio con Tonali, murato provvidenzialmente da Ramsdale sul cross di Di Lorenzo. Il portiere inglese è attento anche sulla conclusione dal limite dia ridosso ...epa10008427 Goalkeeper Aaron Ramsdale of England (C) saves a shoot from Matteo Pessina (2-L) of Italy during the UEFA Nations League soccer match between England and Italy in Wolverhampton, Britain, 1 ...All.: Southgate Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (42' st Florenzi); Frattesi, Locatelli (19' st Gnonto), Tonali; Pessina (43' st Cristante), Scamacca (32' st Raspadori), ...