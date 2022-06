Italia, Mancini: 'Gatti era un po' teso, Gnonto ha dato vivacità' (Di sabato 11 giugno 2022) WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Roberto Mancini si gode l'Italia al primo posto nel girone 3 di Nations League, dopo il bel pareggio dei ragazzi azzurri in casa dell'Inghilterra: " Abbiamo avuto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022) WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Robertosi gode l'al primo posto nel girone 3 di Nations League, dopo il bel pareggio dei ragazzi azzurri in casa dell'Inghilterra: " Abbiamo avuto ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - OptaPaolo : 25 e 126 - L'Italia schiera stasera un 11 iniziale con un etá media di 25 anni e 126 giorni, il secondo piú giovane… - sportli26181512 : Italia, Florenzi lascerà il ritiro e non ci sarà contro la Germania: Come comunicato da Roberto Mancini in conferen… - StraNotizie : Inghilterra-Italia, Mancini: 'Bravi azzurri ma dovevamo far gol' -