Italia: Esposito entra in campo ed è il nono debutto del nuovo ciclo (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatore Esposito è il nono calciatore a debuttare in questo nuovo ciclo degli azzurri: è il secondo della gara di oggi dopo Gatti Al 63? di Italia-Inghilterra arriva il nono debutto del secondo ciclo di Roberto Mancini: si tratta di Salvatore Esposito. Il classe 2000 di scuola Inter è entrato al posto di Pellegrini. Si tratta del secondo debutto in partita, dopo quello dal primo minuto di Federico Gatti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatoreè ilcalciatore a debuttare in questodegli azzurri: è il secondo della gara di oggi dopo Gatti Al 63? di-Inghilterra arriva ildel secondodi Roberto Mancini: si tratta di Salvatore. Il classe 2000 di scuola Inter èto al posto di Pellegrini. Si tratta del secondoin partita, dopo quello dal primo minuto di Federico Gatti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

