Italia-Canada oggi | Nations League volley 2022 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’esaltante vittoria contro i Campioni del Mondo della Polonia, la Nazionalena maschile di pallavolo è pronta per tornare in campo per il terzo match della. Dall’altra parte della rete ci sarà ilpadrone di casa, formazione che ha iniziato il suo torneo con una netta sconfitta contro la Germania. Si scenderà in campo all’1.00, orana, della notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno. Il successo contro la Polonia ha dato grandi certezze al giovane gruppo guidato dal CT Fefè De Giorgi, dopo la sconfitta pesante per quanto pronosticabile all’esordio con la Francia. Yuri Romanò e Mattia Bottolo hanno dato conferme importanti, con tutta la squadra che ha dimostrato un carattere molto forte oltre all’ottima qualità tecnica., ...