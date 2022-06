Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis lascia la Playa: accertamenti medici in corso (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l'ultima messa in onda del daytime dell'Isola dei Famosi, i fan di Marialaura De Vitis sono in grande fermento: l'ex fidanzata di Paolo Brosio ha momentaneamente lasciato la Playa per accertamenti medici. La ragazza tornerà in gioco oppure farà la fine di Marco Cucolo? Isola dei Famosi: Marialaura De Vitis lascia la Playa Gli infortunati dell'Isola dei Famosi 2022 aumentano di settimana in settimana. In questa edizione, la conduttrice Ilary Blasi e tutto il suo staff hanno dovuto fare i conti con diversi ritiri. L'ultimo è stato quello di Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, avvenuto a causa di problemi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l'ultima messa in onda del daytime dell'dei, i fan diDesono in grande fermento: l'ex fidanzata di Paolo Brosio ha momentaneamenteto laper. La ragazza tornerà in gioco oppure farà la fine di Marco Cucolo?deiDelaGli infortunati dell'dei2022 aumentano di settimana in settimana. In questa edizione, la conduttrice Ilary Blasi e tutto il suo staff hanno dovuto fare i conti con diversi ritiri. L'ultimo è stato quello di Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, avvenuto a causa di problemi ...

