Isola dei Famosi, Lory Del Santo parla dopo l'eliminazione: "Non vorrei che vincesse…" (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo risponde alle domande dei fan dopo l'eliminazione: ecco cosa è emerso Isola dei Famosi, nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 Lory Del Santo ha abbandonato il gioco. La naufraga dopo essersi sfidata al televoto contro Estefania è stata battuta ed ha dovuto abbandonare Playa Palapa per sbarcare su Playa Sgamatissima dove si trovava Pamela Petrarolo. La conduttrice Ilary Blasi anche su Playa Sgamatissima ha aperto un televoto flash tra Lory e Pamela, dove Lory purtroppo ha dovuto abbandonare definitivamente questa lunga edizione del reality show. La naufraga aveva già partecipato a L'Isola dei ...

