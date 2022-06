Isola dei Famosi | il reality di Ilary Blasi a rischio chiusura? Ecco il programma tv che può prendere il suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Un nuovoper Mediaset? Si chiamerebbe Target e potrebbe approdare presto in tv. La società di produzione francese WeMake ha comunicato di aver stretto un accordo con Mediaset per il, stando a quanto riportato da Bubino Blog. Non è ancora chiaro, però, quando andrà in onda e su che canale, se su Canale 5 oppure su Italia 1. Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di un comedyche ha i vip come protagonisti. In ballo segreti, missioni divertenti da superare, vittorie e sconfitte. Per quanto riguarda l'dei, invece, è da giorni che si parla di un possibile addio. Se la notizia venisse confermata, proprio Target, altroincentrato sui vip, potrebbe essere il suo erede. Dopo la notizia sul nuovo, ...