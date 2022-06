Inter, Dumfries: “Annata fantastica, in Italia sto bene” (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata un’Annata fantastica, piena di impegni. È stato un po’ difficile all’inizio ma ciò me lo aspettavo, visto il cambio di campionato: era la prima volta in carriera che giocavo fuori dall’Olanda. Appena mi sono ambientato, però, mi sono sentito davvero a mio agio, come a casa. In Italia è molto bello giocare”. Sono le parole dell’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries ai microfoni di NOS dal ritiro dell’Olanda. Inserito nella formazione migliore dello scorso Europeo, l’esterno ha preso il posto di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra. Per Dumfries 45 presenze condite da 5 gol, 7 assist in una stagione arricchita dal trionfo in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata un’, piena di impegni. È stato un po’ difficile all’inizio ma ciò me lo aspettavo, visto il cambio di campionato: era la prima volta in carriera che giocavo fuori dall’Olanda. Appena mi sono ambientato, però, mi sono sentito davvero a mio agio, come a casa. Inè molto bello giocare”. Sono le parole dell’esterno dell’, Denzelai microfoni di NOS dal ritiro dell’Olanda. Inserito nella formazione migliore dello scorso Europeo, l’esterno ha preso il posto di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra. Per45 presenze condite da 5 gol, 7 assist in una stagione arricchita dal trionfo in Coppae Supercoppana. SportFace.

