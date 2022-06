Inghilterra-Italia, perché non si gioca a Wembley? Ecco il motivo (Di sabato 11 giugno 2022) Inghilterra-Italia non si gioca a Wembley. La storica casa della Nazionale inglese ospita di regola tutte le partite dei sudditi di sua maestà, e lo ha fatto fin qui regolarmente. Ma i Tre Leoni non giocheranno a Londra contro gli azzurri, bensì al Molineux Stadium di Wolverhampton, di certo uno scenario quasi inedito. Come mai? Il motivo, condivisibile o no, risiede nel fatto che a Wembley proprio per stasera era stata precedentemente programmata una importante riunione di boxe, peraltro con l’Italiano Fabio Turchi che salirà sul ring. Per questa ragione, il calcio per una volta è stato costretto a cedere il proprio ruolo da protagonista e a traslocare. Va detto che lo sport inglese ha colto la palla al balzo, visto che comunque si sarebbe dovuto ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022)non si. La storica casa della Nazionale inglese ospita di regola tutte le partite dei sudditi di sua maestà, e lo ha fatto fin qui regolarmente. Ma i Tre Leoni non giocheranno a Londra contro gli azzurri, bensì al Molineux Stadium di Wolverhampton, di certo uno scenario quasi inedito. Come mai? Il, condivisibile o no, risiede nel fatto che aproprio per stasera era stata precedentemente programmata una importante riunione di boxe, peraltro con l’no Fabio Turchi che salirà sul ring. Per questa ragione, il calcio per una volta è stato costretto a cedere il proprio ruolo da protagonista e a traslocare. Va detto che lo sport inglese ha colto la palla al balzo, visto che comunque si sarebbe dovuto ...

