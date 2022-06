Inghilterra-Italia oggi, orario e canale tv: probabili formazioni e programma Nations League, perché si gioca a porte chiuse (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’1-1 con la Germania e il successo contro l’Ungheria, è già tempo di tornare in campo per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno quest’oggi l’Inghilterra al Molineux Stadium di Wolverhampton alle ore 20:45 nella terza giornata della Nations League 2022-2023. Si giocherà a porte chiuse, il motivo? L’Inghilterra deve scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association per i disordini e gli incidenti avvenuti circa un anno fa a Wembley prima e dopo la finale degli Europei. Probabile rivoluzione in attacco per Mancini, che potrebbe schierare il giovane Matteo Cancellieri, attaccante dell’Hellas Verona classe 2002, nel trio offensivo insieme a Gianluca Scamacca e Gianluca Caprari. Ci potrebbero essere dei cambiamenti ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’1-1 con la Germania e il successo contro l’Ungheria, è già tempo di tornare in campo per l’di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno quest’l’al Molineux Stadium di Wolverhampton alle ore 20:45 nella terza giornata della2022-2023. Si giocherà a, il motivo? L’deve scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association per i disordini e gli incidenti avvenuti circa un anno fa a Wembley prima e dopo la finale degli Europei. Probabile rivoluzione in attacco per Mancini, che potrebbe schierare il giovane Matteo Cancellieri, attaccante dell’Hellas Verona classe 2002, nel trio offensivo insieme a Gianluca Scamacca e Gianluca Caprari. Ci potrebbero essere dei cambiamenti ...

