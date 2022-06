Inghilterra-Italia, le pagelle di CM: Scamacca vince il duello con Abraham, ma Ramsdale salva il pareggio (Di sabato 11 giugno 2022) Inghilterra-Italia 0-0 Inghilterra Ramsdale 7: risposta super sul tiro a botta sicura di Tonali a metà del primo tempo. Sicuro anche... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022)0-07: risposta super sul tiro a botta sicura di Tonali a metà del primo tempo. Sicuro anche...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - filadelfo72 : Risultati Nations League terza giornata, Inghilterra e Italia si dividono la posta - TuttoCagliari : Nations League, Italia ed Inghilterra si dividono la posta. Azzurri sempre primi in classifica -