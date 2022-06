Inghilterra-Italia 0-0, Tomori: “Partita bellissima, peccato non aver segnato” (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata una Partita bellissima, ci dispiace non aver segnato. Il Milan? In Italia ho trovato un modo di difendere da squadra diverso dall’Inghilterra. Posso portare qualcosa dell’Italia in Nazionale“. Lo ha detto il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 tra Inghilterra e Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata una, ci dispiace non. Il Milan? Inho trovato un modo di difendere da squadra diverso dall’. Posso portare qualcosa dell’in Nazionale“. Lo ha detto il difensore inglese del Milan Fikayoai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 tra. SportFace.

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - LoZenoBruniano : RT @AnfetaMilan: Pagelle oneste e NON Talebane Inghilterra Italia Donnarumma - non l’ho vista godo Di Lorenzo - non l’ho vista godo Gatti… - spaziocalcio : #Italia, altri due giocatori lasciano il gruppo dopo la partita contro l'#England di stasera #InghilterraItalia… -