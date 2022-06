Inghilterra Italia 0-0 LIVE: esordio per Esposito (Di sabato 11 giugno 2022) Allo stadio Molineux, il match valido per la Nations League tra Inghilterra e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Molineux di Wolverhampton, Inghilterra e Italia si affrontano nel match valido per la terza giornata della Nations League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inghilterra Italia MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wolverhampton. 2? Azione in ampiezza degli Azzurri che vanno da sinistra a destra, Pessina viene centralmente per Pellegrini che imbuca splendidamente il pallone all’interno dell’area liberando Frattesi tutto solo davanti a Ramsdale ma il suo piattone destro incrociato è troppo chiuso e la palla sfila sul fondo. 4? Mount prova il tiro a giro dal limite, facile la parata di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Allo stadio Molineux, il match valido per la Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Molineux di Wolverhampton,si affrontano nel match valido per la terza giornata della Nations League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wolverhampton. 2? Azione in ampiezza degli Azzurri che vanno da sinistra a destra, Pessina viene centralmente per Pellegrini che imbuca splendidamente il pallone all’interno dell’area liberando Frattesi tutto solo davanti a Ramsdale ma il suo piattone destro incrociato è troppo chiuso e la palla sfila sul fondo. 4? Mount prova il tiro a giro dal limite, facile la parata di ...

