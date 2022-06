Inghilterra-Italia 0-0, Esposito: “Ho realizzato il sogno di ogni bambino” (Di sabato 11 giugno 2022) “L’emozione di indossare questa maglia in tutte le categorie è fantastico. Quando l’ho messa sentivo qualcosa di diverso, di incredibile: è il sogno di ogni bambino, sono contentissimo di averlo realizzato”. Questo il commento di Salvatore Esposito dopo l’esordio con la maglia dell’Italia nel match con l’Inghilterra in Nations League. “È un gruppo fantastico, ma non solo in campo: per come ci hanno accolto è un qualcosa di incredibile, non me lo aspettavo – prosegue il giocatore azzurro alla Rai – Bello starci insieme, credo ci sia l’armonia giusta e bisogna ripartire come sta facendo questa squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “L’emozione di indossare questa maglia in tutte le categorie è fantastico. Quando l’ho messa sentivo qualcosa di diverso, di incredibile: è ildi, sono contentissimo di averlo”. Questo il commento di Salvatoredopo l’esordio con la maglia dell’nel match con l’in Nations League. “È un gruppo fantastico, ma non solo in campo: per come ci hanno accolto è un qualcosa di incredibile, non me lo aspettavo – prosegue il giocatore azzurro alla Rai – Bello starci insieme, credo ci sia l’armonia giusta e bisogna ripartire come sta facendo questa squadra”. SportFace.

