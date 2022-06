“Infermieri supplenti dei medici di famiglia? Non si coprono così le carenze del sistema” (Di sabato 11 giugno 2022) Nuovo capitolo dello scontro fra i medici e la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. A scatenare la bufera le dichiarazioni di mercoledì al convegno del Sidmi dell’assessora al Welfare sul nuovo ruolo e le maggiori responsabilità per gli Infermieri che “avranno un ruolo anche in tema di cure primarie – ha detto durante il convegno – offrendo supporto e supplenza per affrontare la carenza di medici di medicina generale”. Frase che ha scatenato le ire dei camici bianchi e delle loro sigle sindacali e professionali. “Anaoo-Assomed Lombardia – si legge in una nota – esprime il proprio dissenso, ricordando come la professione di medico, sia esso di medicina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile. L’Assessora ha dichiarato che per ovviare alla carenza dei ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Nuovo capitolo dello scontro fra ie la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. A scatenare la bufera le dichiarazioni di mercoledì al convegno del Sidmi dell’assessora al Welfare sul nuovo ruolo e le maggiori responsabilità per gliche “avranno un ruolo anche in tema di cure primarie – ha detto durante il convegno – offrendo supporto e supplenza per affrontare la carenza didina generale”. Frase che ha scatenato le ire dei camici bianchi e delle loro sigle sindacali e professionali. “Anaoo-Assomed Lombardia – si legge in una nota – esprime il proprio dissenso, ricordando come la professione di medico, sia esso dina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile. L’Assessora ha dichiarato che per ovviare alla carenza dei ...

elvenetobestema : @AStramezzi La shenzah non si discute... Si venera! E secoli di ars medica e metodi scientifici, vanno buttati nel… - infoitsalute : 'Infermieri supplenti dei medici di famiglia', sanità in agitazione dopo le parole dell'assessore regionale Moratti - varesenews : “Infermieri supplenti dei medici di famiglia”, sanità in agitazione dopo le parole dell’assessore regionale Moratti - cammisa_massimo : RT @DanielaZini1: Ma cosa studiamo a fare per 11 anni, noi medici, se poi ai non specialisti delle cooperative è consentito lavorare in osp… - DanielaZini1 : Ma cosa studiamo a fare per 11 anni, noi medici, se poi ai non specialisti delle cooperative è consentito lavorare… -