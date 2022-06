Incubo dentro casa: l’ex marito si nasconde nel seminterrato per spiarla, poi la perseguita anche al lavoro (Di sabato 11 giugno 2022) Terracina. Era diventato un vero Incubo per la donna, anche sul luogo di lavoro. Un’ossessione costante e spasmodica per la sua ex che ha finito per tramutarsi in stalking oppressivo ed asfissiante. Addirittura l’uomo era arrivato al punto di seguirla al lavoro ed appostarsi alla sua uscita, bloccando la sua auto in modo tale da costringerla all’incontro. L’Incubo per una donna a Terracina Nella mattinata di ieri, 10 giugno, fortunatamente, l’Incubo ha avuto fine grazie all’intervento della Polizia che ha tratto in arresto il 41enne, colto nella flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex coniuge. I fatti contestati si sono svolti presso il luogo di lavoro della vittima, un’attività commerciale ove erano presenti numerosi clienti. Qualche tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Terracina. Era diventato un veroper la donna,sul luogo di. Un’ossessione costante e spasmodica per la sua ex che ha finito per tramutarsi in stalking oppressivo ed asfissiante. Addirittura l’uomo era arrivato al punto di seguirla aled appostarsi alla sua uscita, bloccando la sua auto in modo tale da costringerla all’incontro. L’per una donna a Terracina Nella mattinata di ieri, 10 giugno, fortunatamente, l’ha avuto fine grazie all’intervento della Polizia che ha tratto in arresto il 41enne, colto nella flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex coniuge. I fatti contestati si sono svolti presso il luogo didella vittima, un’attività commerciale ove erano presenti numerosi clienti. Qualche tempo ...

