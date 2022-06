Inchiesta Bonus Cultura, il Riesame scarcera sei indagati: torna in libertà un 22enne sannita (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato le ordinanze di custodia cautelare per sei persone indagate dalla Procura di Napoli per la presunta truffa da 1,5 milioni di euro al Ministero della Cultura relativa al “Bonus Cultura 18App” da 500 euro riservato ai neo maggiorenni. Tutti liberi dunque i sei indagati, uno dei quali era in carcere – Walter Esposito, titolare di una cartolibreria a Torre del Greco ritenuto la mente del raggiro – mentre gli altri cinque erano ristretti ai domiciliari dal 26 maggio scorso, quando era scattato il blitz della Guardia di Finanza, che aveva riguardato in totale 16 persone (eseguite altrettante misure cautelari, di cui una in carcere, undici ai domiciliari, tre obblighi di presentazione e uno di dimora). Oltre ad Esposito, sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale deldi Napoli ha annullato le ordinanze di custodia cautelare per sei persone indagate dalla Procura di Napoli per la presunta truffa da 1,5 milioni di euro al Ministero dellarelativa al “18App” da 500 euro riservato ai neo maggiorenni. Tutti liberi dunque i sei, uno dei quali era in carcere – Walter Esposito, titolare di una cartolibreria a Torre del Greco ritenuto la mente del raggiro – mentre gli altri cinque erano ristretti ai domiciliari dal 26 maggio scorso, quando era scattato il blitz della Guardia di Finanza, che aveva riguardato in totale 16 persone (eseguite altrettante misure cautelari, di cui una in carcere, undici ai domiciliari, tre obblighi di presentazione e uno di dimora). Oltre ad Esposito, sono ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Inchiesta Bonus Cultura, il Riesame scarcera sei indagati: torna in libertà un 22enne sannita **… - BufoGiulio : Con i redditi dichiarati non avrebbe mai potuto acquistare crediti di imposta di milioni di euro per il bonus facci… - cronachecampane : Torre del Greco, inchiesta Bonus Cultura: il Riesame scarcera sei indagati #bonuscultura #torredelgreco - ZzuCicciu : RT @GarauSilvana: Si era capito dalla foto postata da Ranucci per l'anteprima che non ci sarebbe stata un'inchiesta ma una spruzzata di fan… - dangelo_luciana : RT @GarauSilvana: Si era capito dalla foto postata da Ranucci per l'anteprima che non ci sarebbe stata un'inchiesta ma una spruzzata di fan… -