In migliaia a Roma per il Pride | Torniamo a fare rumore  

AGI - Un milione di persone, secondo gli organizzatori, è sceso in strada a Roma per il Pride. È stata un vero successo la venticinquesima edizione della manifestazione Romana che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Lo slogan di quest'anno è "Torniamo a fare rumore" e questi numeri sono la conferma di un'edizione del ritorno. "Torniamo a fare rumore" è lo slogan scelto dagli organizzatori del Pride per il corteo di questa 25 edizione. Ad aprire la lunga sfilata, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e i minisindaci della capitale. Nel primo tratto del corteo anche la madrina di ...

