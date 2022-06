(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Sono 22.104 iregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 21.554 precedenti. I tamponi processati sono 187.234 (ieri 170.097) con il tasso di positività che scende dal 12,7% all'11,8%. I decessi sono 60 (ieri 52). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.365. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le terapie intensive sono tre in meno (ieri -1) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 193. Nei reparti ordinari si contano invece 86 pazienti in meno (ieri -72), per un totale di 4.076. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 3.088 contagi, seguita da Lazio (+2.942), Sicilia (+2.183), Campania (+2.122), Veneto (+1.974) ed Emilia Romagna (+1.811). Itotali dall'inizio della pandemia arrivano a ...

Pubblicità

zazoomblog : Covid oggi Italia 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno - #Covid #Italia #22.104 #contagi - sulsitodisimone : In Italia 22.104 nuovi casi covid e 60 morti - Sun_Moon_13 : RT @_COSMOPOLIS_: Covid Italia, oggi 22.104 nuovi casi e 66 decessi #11giugno #covid19 #attualità #cosmopolis_media - _COSMOPOLIS_ : Covid Italia, oggi 22.104 nuovi casi e 66 decessi #11giugno #covid19 #attualità #cosmopolis_media - zazoomblog : Bollettino Covid: oggi 22.104 nuovi casi in Italia. I dati dell11 giugno dalle regioni - #Bollettino #Covid: #22.1… -

Il bollettino del ministero della Salute di sabato 11 giugno: tasso di positività all'11,8% Oggi, sabato 11 giugno, insi registrano 22.nuovi contagi da coronavirus (in aumento rispetto ai 21.554 registrati ieri) e 60 decessi (ieri erano stati 66). Lo dicono i dati del ministero della Salute. Sono 187.234 i ...AGI - Sono 22.i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 or e, contro i 21.554 precedenti. I tamponi processati sono 187.234 (ieri 170.097) con il tasso di positività che scende dal 12,7% all'11,8%. I ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 22.104 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.554) a fronte di 187.234 tamponi effettuati su un totale di 222.897.832 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollet ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 22.104 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino ...