In Francia si vota di nuovo, e Macron è minacciato da sinistra (Di sabato 11 giugno 2022) Alle legislative di domenica rischia di perdere la maggioranza, e ha lanciato una campagna molto aggressiva contro Mélenchon Leggi su ilpost (Di sabato 11 giugno 2022) Alle legislative di domenica rischia di perdere la maggioranza, e ha lanciato una campagna molto aggressiva contro Mélenchon

Pubblicità

Rita06297204 : RT @AFTERCOPERNICUS: 1) Vota @LegaSalvini FRANCIA ???? e ???? italia scopo amicizia @EmmanuelMacron @chr_masset @matteosalvinimi #elitaliachev… - zazoomblog : Si vota anche in Francia test difficile per Macron - #anche #Francia #difficile #Macron - amarcord65 : @MadameA02 Questo passa la costituzione che tutti inneggiano. E la nostra legge sui referendum è una barzelletta. M… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Francia si vota di nuovo, e Macron è minacciato da sinistra - BraxLollo : RT @ilpost: In Francia si vota di nuovo, e Macron è minacciato da sinistra -