Il voto abortito | lo Stato ha fatto di tutto per invalidare il risultato dei referendum

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu – Dopo aver bocciato imaggiormente popolari, che avrebbero sicuramente comportato il raggiungimento del quorum elettorale, loitaliano ha proseguito nell’impegnarsi per sfavorire qualsiasi tipo di volontà dei cittadini di recarsi alle urne domenica 12 giugno. In primis, la scelta dell’ultima domenica disponibile per tenere le votazioni è suonata come un sincero invito ad andare in villeggiatura, piuttosto che alle urne. Inoltre, la scelta di far confluire ilin una sola data ha smentito mesi di propaganda sanitaria che si basava sulla necessità di scaglionare gli elettori ai seggi. Sabotaggio diNon a caso il parossistico provvedimento di imporre le mascherine presentato dal ministero della Salute italiano ha subìto in pochi giorni una netta smentita, dato che l’obbligo ...