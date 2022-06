Il video di Britney Spears che balla con le amiche “Vogue” è già iconico

Leggi su diredonna

(Di sabato 11 giugno 2022) Donatella Versace lo ha definito “il matrimonio del secolo“; Madonna ha rifatto un gesto che già nel 2003 aveva scritto la storia del pop (il bacio); il suo primo marito, Jason Alexander, voleva fare irruzione alla cerimonia per rovinarla. Si parla solo delle nozze dicon Sam Asghari, un evento già di per sé destinato a rimanere negli annali, perché arriva dopo la fine del periodo di conservatorship e il ritorno alla libertà della star. Ma non solo. Sono stati anche gli invitati e gli amici degli sposi a rendere l’evento indimenticabile. Vi raccomandiamo... Alle sue nozze,si bacia con Madonna (Come agli MTVA VMA del 2003) Ebbene sì, perché se in un unico luogo riunisci, ...