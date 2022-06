Il venerdì (nero) dell’Italia visto da Wsj e Financial Times (Di sabato 11 giugno 2022) Un venerdì nero, che più nero non poteva essere. A poche ore dal crollo delle borse di mezza Europa, con Piazza Affari simbolo della reazione scomposta dei mercati alla stretta monetaria della Bce, arrivano le prime valutazioni da parte della stampa estera. Tra tutti, il Financial Times, che ha ricordato come il rendimento del titolo decennale italiano è balzato al livello più alto dal 2014, al 3,75%. Il bond decennale della Grecia è invece salito di 0,23 punti percentuali al 4,28%, superando il livello raggiunto all’apice della pandemia di Covid-19. Tutta colpa, sottolinea il quotidiano britannico, della Banca centrale che “ha risvegliato le preoccupazioni degli investitori sulla capacità dei membri più deboli dell’eurozona di sostenere i loro enormi carichi di debito senza il supporto della stessa ... Leggi su formiche (Di sabato 11 giugno 2022) Un, che piùnon poteva essere. A poche ore dal crollo delle borse di mezza Europa, con Piazza Affari simbolo della reazione scomposta dei mercati alla stretta monetaria della Bce, arrivano le prime valutazioni da parte della stampa estera. Tra tutti, il, che ha ricordato come il rendimento del titolo decennale italiano è balzato al livello più alto dal 2014, al 3,75%. Il bond decennale della Grecia è invece salito di 0,23 punti percentuali al 4,28%, superando il livello raggiunto all’apice della pandemia di Covid-19. Tutta colpa, sottolinea il quotidiano britannico, della Banca centrale che “ha risvegliato le preoccupazioni degli investitori sulla capacità dei membri più deboli dell’eurozona di sostenere i loro enormi carichi di debito senza il supporto della stessa ...

