Il titolare del lido che vende lettini a mille euro replica alle polemiche (Di sabato 11 giugno 2022) Ed è un servizio che compredne, come spiega Leggo, 'acqua, asciugamani e aperitivo e che, nonostante qualche fisiologica critica , la maggior parte delle recensioni su Tripadvisor è positiva'. Ha ... Leggi su notizie (Di sabato 11 giugno 2022) Ed è un servizio che compredne, come spiega Leggo, 'acqua, asciugamani e aperitivo e che, nonostante qualche fisiologica critica , la maggior parte delle recensioni su Tripadvisor è positiva'. Ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nonostante una multa di 7.000 euro inflittagli dall'Ispettorato del Lavoro, il titolare di un negozio di abbigliame… - ciropellegrino : Onore a #RahhalAmarri, 42 anni, titolare del Lido dei Gabbiani al Villaggio Coppola, #CastelVolturno (Caserta) mort… - OvileItalia : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… - frati_fulvio : RT @frati_fulvio: Palermo: oltre agli arresti per mafia di due candidati di Lagalla, quale sarà la prossima sorpresa? Nessuno parla della s… - frati_fulvio : Palermo: oltre agli arresti per mafia di due candidati di Lagalla, quale sarà la prossima sorpresa? Nessuno parla d… -