Il test delle elezioni amministrative e la resa dei conti nel centrodestra (Di sabato 11 giugno 2022) Nove milioni di elettori che domenica si recano alle urne sono un test mediamente importante per capire lo stato di salute dei partiti e l’umore degli italiani nel mezzo di una brutta guerra e di una crisi economica preoccupante. Mediamente significativa perché si tratta di comunali e non di regionali; non è in gioco la poltrona di sindaco delle più grandi città italiane, a parte Palermo e Genova. Tuttavia siamo a un bivio, al countdown per le Politiche (tra meno di un anno si vota se verrà confermata l’indiscrezione che si terrà l’election day con le regionali il 28 maggio 2023). Una prova reale, non più sondaggi, della forza dei partiti all’interno delle due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. E anche del peso del potenziale terzo polo che propone Carlo Calenda (nel capoluogo siciliano, per fare ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 giugno 2022) Nove milioni di elettori che domenica si recano alle urne sono unmediamente importante per capire lo stato di salute dei partiti e l’umore degli italiani nel mezzo di una brutta guerra e di una crisi economica preoccupante. Mediamente significativa perché si tratta di comunali e non di regionali; non è in gioco la poltrona di sindacopiù grandi città italiane, a parte Palermo e Genova. Tuttavia siamo a un bivio, al countdown per le Politiche (tra meno di un anno si vota se verrà confermata l’indiscrezione che si terrà l’election day con le regionali il 28 maggio 2023). Una prova reale, non più sondaggi, della forza dei partiti all’internodue coalizioni die di centrosinistra. E anche del peso del potenziale terzo polo che propone Carlo Calenda (nel capoluogo siciliano, per fare ...

