(Di sabato 11 giugno 2022) Il Pd è un partito immobile. Non va né indietro né avanti. Lo certifica unche circola negli ambienti dem e che preoccupa non poco Enrico. La cifra su cui si focalizza l’attenzione è quella del 21,1%. Il massimo che il Pd può raggiungere. La stessa percentuale da due anni. Ma mentre il Pd restaa quella percentuale, FdI ha raggiunto il partito die forse lo supererà al voto amministrativo. I comizi di Giorgia Meloni hanno creato più di un mal di pancia dalle parti del Nazareno. Il quotidiano “Domani”, nel riferire del, lascia intendere che il Pd si concentrerà sui numeri delle città perse e riconquistate e non sulle percentuali: 19 città al voto sono governate ddestra, 6 dal ...

Une commissionato dal Pd dà i democratici e i meloniani appaiati al 21 per cento Fra Salvini e Meloni è tregua. Promettono fedeltà all'alleanza, ma la scommessa è che sarà lei a ...L'Ipo prevede un'offerta al pubblico indistinto in Italia e in un collocamento privatoa ... Sui tempi Desclazi non ha voluto dire nulla: "Abbiamo cominciato a fare un primodel ... Il sondaggio riservato che allarma Letta: Pd inchiodato al 21% alla pari con Fratelli d'Italia Un sondaggio riservato e commissionato dal Pd dà i democratici e i meloniani appaiati al 21 per cento. Fra Salvini e Meloni è tregua. Promettono fedeltà all’alleanza, ma la scommessa è che sarà lei a ...Da soli, alla mercè dell’istrionico Cateno De Luca, per un voto con vista su Regionali e Politiche: è a Messina che i leghisti si giocano una delle partite più decisive del centrodestra. È qui, infatt ...