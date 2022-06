Il sindaco di Milano Sala ha il Covid (Di sabato 11 giugno 2022) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha il Covid. Lo ha annunciato lui stesso sulle sue pagine social postando una sua foto. "Ho il Covid, il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Ildi, Giuseppe, ha il. Lo ha annunciato lui stesso sulle sue pagine social postando una sua foto. "Ho il, il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle ...

