Il ritorno del celebrity marketing (Di sabato 11 giugno 2022) L’utilizzo della fama o dello status sociale di un personaggio pubblico per promuovere un prodotto, marchio o servizio è una pratica comune nei piani di marketing sin dalla creazione della pubblicità. Durante i Giochi Olimpici, ad esempio, era usanza fornire i concorrenti delle città-stato greche di alloggi gratuiti, pasti o altro in cambio della loro partecipazione all’evento. C’è chi fa però risalire la nascita del “celebrity marketing” al 1700, quando un’azienda inglese di porcellane decise di incentrare la sua campagna pubblicitaria attorno alla famiglia reale, che da anni utilizzava i suoi prodotti. A partire dagli anni Trenta, sono però gli Stati Uniti a farsi epicentro di questo fenomeno. Atleti, star del cinema e della tv, cantati iniziarono a essere regolarmente ingaggiati come portavoce o ambasciatori nel tentativo di ... Leggi su panorama (Di sabato 11 giugno 2022) L’utilizzo della fama o dello status sociale di un personaggio pubblico per promuovere un prodotto, marchio o servizio è una pratica comune nei piani disin dalla creazione della pubblicità. Durante i Giochi Olimpici, ad esempio, era usanza fornire i concorrenti delle città-stato greche di alloggi gratuiti, pasti o altro in cambio della loro partecipazione all’evento. C’è chi fa però risalire la nascita del “” al 1700, quando un’azienda inglese di porcellane decise di incentrare la sua campagna pubblicitaria attorno alla famiglia reale, che da anni utilizzava i suoi prodotti. A partire dagli anni Trenta, sono però gli Stati Uniti a farsi epicentro di questo fenomeno. Atleti, star del cinema e della tv, cantati iniziarono a essere regolarmente ingaggiati come portavoce o ambasciatori nel tentativo di ...

