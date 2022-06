Il nuovo Riva Anniversario in esposizione sul Canal Grande di Venezia (Di sabato 11 giugno 2022) Una piattaforma galleggiante ormeggiata sul Canal Grande di Venezia è il palcoscenico per la presentazione del nuovo Riva Anniversario, imbarcazione in edizione speciale e limitata realizzata per celebrare i 180 anni del brand icona della Nautica mondiale. Riva Anniversario e Aquarama in esposizione a Venezia La piattaforma si trova di fronte alla Riva Lounge del Gritti Palace Hotel, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Salute. Presentato insieme alla barca più iconica di Riva, l'”Aquarama”, anch’essa esposta nella stessa installazione per celebrarne il 60/o Anniversario, il Riva Anniversario è un open caratterizzato da linee ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 11 giugno 2022) Una piattaforma galleggiante ormeggiata suldiè il palcoscenico per la presentazione del, imbarcazione in edizione speciale e limitata realizzata per celebrare i 180 anni del brand icona della Nautica mondiale.e Aquarama inLa piattaforma si trova di fronte allaLounge del Gritti Palace Hotel, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Salute. Presentato insieme alla barca più iconica di, l'”Aquarama”, anch’essa esposta nella stessa installazione per celebrarne il 60/o, ilè un open caratterizzato da linee ...

