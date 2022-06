Il mistero dell’elicottero scomparso sugli Appennini tra Modena e Lucca | «Nessun segnale di emergenza prima di sparire dai radar»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 giugno 2022) Giovedì 9 giugno un elicottero Augusta Koala con 7 persone a bordo (il pilota italiano Corrado Lavorin, 4 manager turchi e 2 imprenditori libanesi) è sparito mentre sorvolava glitra. L’elicottero avrebbe dovuto raggiungere la provincia di Treviso. Un elicottero della Protezione civile della Garfagnana e le squadre del soccorso alpino hanno sorvolato l’area intorno a San Pellegrino in Alpe. Lì si sono concentrate le ricerche sul lato toscano dell’Appennino. Ma del velivolonon è stata trovata traccia. Il raggio di perlustrazione si è ristretto alla zona del comune modenese di Frassinoro, non lontano da Piandelagotti e San Pellegrino in Alpe. Nella zona c’è il confine tra Emilia e Toscana. Proprio in zona, in un orario compatibile con il volo, due giorni fa si è verificata una ...