Il Milan cerca Bremer. Il Torino chiede Pobega come contropartita (Di sabato 11 giugno 2022) Il Milan cerca di sfilare Bremer all'Inter, Per farlo i granata chiedono Pobega come contropartita tecnica Il Milan continua a seguire Bremer con l'obiettivo di spuntarla con i cugini dell'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata sarebbero ben disposti a cederlo ai campioni d'Italia, ma in cambio vogliono Tommaso Pobega. Il centrocampista di ritorno a Milano dopo il prestito secco a Torino, però, non è sulla lista dei partenti per i rossoneri, che ci vogliono puntare per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

