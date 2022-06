Il giorno più bello, Stefano De Martino: “La mia prima volta da attore? Uno scarico di responsabilità” (Di sabato 11 giugno 2022) La video intervista agli attori e al regista de Il giorno più bello, remake di C'est la vie - Prendila come viene. prima volta da attore per Stefano De Martino che qui duetta con Fiammetta Cicogna, ed esordio alla regia per lo storico autore di Maurizio Crozza, Andrea Zalone. Una scalcinata brigata alle prese con l'organizzazione di una festa di matrimonio dove succede di tutto. Accadeva in C'est la vie-Prendila come viene, film francese, piccolo gioiello di comicità del 2017, che oggi con una po' di rimaneggiamenti dà vita al remake italiano Il giorno più bello, in sala dal 9 giugno** per 01 Distribution. Una sfilza di equivoci e malintesi sulla base di un canovaccio già ben rodato, che diventa l'occasione del debutto alla regia per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 giugno 2022) La video intervista agli attori e al regista de Ilpiù, remake di C'est la vie - Prendila come viene.daperDeche qui duetta con Fiammetta Cicogna, ed esordio alla regia per lo storico autore di Maurizio Crozza, Andrea Zalone. Una scalcinata brigata alle prese con l'organizzazione di una festa di matrimonio dove succede di tutto. Accadeva in C'est la vie-Prendila come viene, film francese, piccolo gioiello di comicità del 2017, che oggi con una po' di rimaneggiamenti dà vita al remake italiano Ilpiù, in sala dal 9 giugno** per 01 Distribution. Una sfilza di equivoci e malintesi sulla base di un canovaccio già ben rodato, che diventa l'occasione del debutto alla regia per ...

