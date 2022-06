Il giallo della morte di Cooper Noriega, 19enne star di TikTok (Di sabato 11 giugno 2022) Servirà l’autopsia e il prosieguo delle indagini per cercare di dare un senso a quel che è accaduto nella giornata di ieri a Los Angeles. Nel parcheggio di un centro commerciale, infatti, è stato trovato il corpo senza vita di Cooper Noriega. La giovanissima star americana dei social della Gen Z (aveva solo 19 anni) è morto per cause che devono essere ancora accertate. Sui social (soprattutto sul suo seguitissimo canale TikTok), aveva pubblicato un post in cui parlava di “morire giovani” solo qualche ora prima del ritrovamento del suo cadavere. LEGGI ANCHE > L’ultima trovata di TikTok per incoraggiare gli utenti a prendersi una pausa dallo scrolling compulsivo Avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni, ma il suo corpo senza vita è stato trovato in un parcheggio di un centro ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 giugno 2022) Servirà l’autopsia e il prosieguo delle indagini per cercare di dare un senso a quel che è accaduto nella giornata di ieri a Los Angeles. Nel parcheggio di un centro commerciale, infatti, è stato trovato il corpo senza vita di. La giovanissimaamericana dei socialGen Z (aveva solo 19 anni) è morto per cause che devono essere ancora accertate. Sui social (soprattutto sul suo seguitissimo canale), aveva pubblicato un post in cui parlava di “morire giovani” solo qualche ora prima del ritrovamento del suo cadavere. LEGGI ANCHE > L’ultima trovata diper incoraggiare gli utenti a prendersi una pausa dallo scrolling compulsivo Avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni, ma il suo corpo senza vita è stato trovato in un parcheggio di un centro ...

