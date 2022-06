Il fascino misterioso del Genio di Palermo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 giugno 2022) La tonalità diè l’ombra: il chiaroscuro degli androni, la frescura dell’orto botanico, la silhouette dei palazzi disegnata sui marciapiedi arroventati, ma anche il mistero dei suoi racconti, sempre in bilico fra mito, leggenda e invisibilità. A iniziare dal suo protettore: il famosodidi cui non sappiamo se sia un dio, un eroe, un sovrano. Non sappiamo neppure come sia arrivato sin lì, nell’antica Panormos, e quando. Eppure è dappertutto: c’è chi sostiene che siano ben diciassette le rappresentazioni del. È raffigurato come un vecchio antico dai capelli e dalla barba fluente: sul suo capo una corona, al suo fianco spesso un’aquila, ai suoi piedi un cane. A volte un enorme serpente gli succhia una mammella. È ovunque: in forma di fontana (Villa Giulia), di medaglione su un cancello (Fontana ...