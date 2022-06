Il ct della Georgia esalta Kvaratskhelia: «In Italia diventerà un top player, ha qualcosa di speciale» (Di sabato 11 giugno 2022) Ve lo ricordate Willy Sagnol? L’ex difensore francese che fu pilastro del Bayern Monaco e che conta quasi 60 presenze con la Nazionale. Ecco, lui: ora è il ct della Georgia. Quella Georgia incantata dalle giocate di Kvicha Kvaratskhelia, il nuovo acquisto del Napoli che sta facendo faville anche in Nations League. Sagnol ha esaltato il suo gioiellino dopo il golasso segnato contro la Nord Macedonia. Di seguito le sue dichiarazioni: «Se il Napoli ha deciso di acquistare Kvaratskhelia è proprio perché ci ha visto delle qualità fuori dal comune. Lui è molto bravo, al Napoli ci sono tanti giocatori di qualità, ognuno con un ruolo ben definito. Sono d’accordo con chi dice Khvicha ha qualcosa di speciale. E non avete visto ancora tutte le sue qualità. In ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Ve lo ricordate Willy Sagnol? L’ex difensore francese che fu pilastro del Bayern Monaco e che conta quasi 60 presenze con la Nazionale. Ecco, lui: ora è il ct. Quellaincantata dalle giocate di Kvicha, il nuovo acquisto del Napoli che sta facendo faville anche in Nations League. Sagnol hato il suo gioiellino dopo il golasso segnato contro la Nord Macedonia. Di seguito le sue dichiarazioni: «Se il Napoli ha deciso di acquistareè proprio perché ci ha visto delle qualità fuori dal comune. Lui è molto bravo, al Napoli ci sono tanti giocatori di qualità, ognuno con un ruolo ben definito. Sono d’accordo con chi dice Khvicha hadi. E non avete visto ancora tutte le sue qualità. In ...

