Il Covid rialza la testa, l'incidenza sale in 12 regioni (Di sabato 11 giugno 2022) Il Covid - 19 rialza la testa. Negli ultimi giorni, infatti, e' risalito il valore dell'incidenza dei casi per 100mila abitanti in ben 12 regioni e 2 Province autonome, ma fortunatamente continua a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Il- 19la. Negli ultimi giorni, infatti, e' risalito il valore dell'dei casi per 100mila abitanti in ben 12e 2 Province autonome, ma fortunatamente continua a ...

Pubblicità

infoitinterno : Il Covid rialza la testa: in 12 regioni sale l'incidenza dei casi. Ecco perché - infoitinterno : Covid rialza testa, incidenza aumenta in 12 Regioni - infoitinterno : Il Covid “rialza” la testa in Sicilia: 2.924 nuovi casi - MScrobogna : Il raffreddore che riporterà il Green Pax in autunno?? Omicron Ba5, il Covid rialza la testa in Germania e Portog… - maurizio_lecci : Omicron Ba5, il Covid rialza la testa in Germania e Portogallo: cosa succede -