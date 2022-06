Il Comune di Napoli ricorda Silvia Ruotolo, vittima innocente dei clan (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il vice sindaco di Napoli, Maria Filippone, è intervenuta stamattina, in piazza Medaglie d’oro, alla cerimonia di commemorazione di Silvia Ruotolo in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. Dopo aver deposto un mazzo di fiori sulla lapide a lei dedicata, ha rivolto ai familiari e alla figlia, la consigliera comunale Alessandria Clemente, un messaggio da parte dell’Amministrazione comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il vice sindaco di, Maria Filippone, è intervenuta stamattina, in piazza Medaglie d’oro, alla cerimonia di commemorazione diin occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. Dopo aver deposto un mazzo di fiori sulla lapide a lei dedicata, ha rivolto ai familiari e alla figlia, la consigliera comunale Alessandria Clemente, un messaggio da parte dell’Amministrazione comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

