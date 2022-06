Il centro sinistra abbandona il consiglio provinciale, ente a rischio impasse (Di sabato 11 giugno 2022) Si sarebbero discussi punti importanti nel consiglio provinciale convocato per la mattinata di sabato 11 giugno, tra cui la convenzione con l’agenzia regionale Asset finalizzata alla realizzazione della Regionale 8 e il nuovo regolamento per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Eppure, constatata l’assenza del presidente Giovanni Gugliotti, i sei membri del centro sinistra hanno deciso di abbandonare il Salone degli Stemmi, facendo venir meno il numero legale e di conseguenza rischiando di lasciare l’ente Provincia in balia delle onde, fino alla scadenza naturale del suo mandato naturale prevista per il prossimo ottobre. Gugliotti, assente per motivi di opportunità legati alla scadenza del suo incarico da sindaco di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 11 giugno 2022) Si sarebbero discussi punti importanti nelconvocato per la mattinata di sabato 11 giugno, tra cui la convenzione con l’agenzia regionale Asset finalizzata alla realizzazione della Regionale 8 e il nuovo regolamento per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Eppure, constatata l’assenza del presidGiovanni Gugliotti, i sei membri delhanno deciso dire il Salone degli Stemmi, facendo venir meno il numero legale e di conseguenza rischiando di lasciare l’Provincia in balia delle onde, fino alla scadenza naturale del suo mandato naturale prevista per il prossimo ottobre. Gugliotti, assper motivi di opportunità legati alla scadenza del suo incarico da sindaco di ...

