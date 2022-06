Il caso della foto di Falcone e Borsellino sbarca in Parlamento (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Nel trentennale delle stragi di Capaci e via d'Amelio, la foto più celebre di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finisce in Parlamento. Lo scatto che il fotoreporter Tony Gentile realizzò a Palermo il 27 marzo del 1992, in cui i due magistrati sorridono, campeggia sulle pareti di scuole e uffici pubblici perché è l'icona della lotta alla mafia, tanto che sarà replicata anche sulle monete da 2 euro. Tuttavia è al centro di una diatriba giudiziaria, raccontata un po' di tempo fa da ‘Oggi'. Ora la vicenda sbarca a Montecitorio, con la richiesta al ministro Franceschini di salvarne la paternità. Anni fa il fotografo ha fatto causa alla Rai, chiedendo un risarcimento danni per via dell'utilizzo da parte dell'azienda della tv ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Nel trentennale delle stragi di Capaci e via d'Amelio, lapiù celebre di Giovannie Paolofinisce in. Lo scatto che ilreporter Tony Gentile realizzò a Palermo il 27 marzo del 1992, in cui i due magistrati sorridono, campeggia sulle pareti di scuole e uffici pubblici perché è l'iconalotta alla mafia, tanto che sarà replicata anche sulle monete da 2 euro. Tuttavia è al centro di una diatriba giudiziaria, raccontata un po' di tempo fa da ‘Oggi'. Ora la vicendaa Montecitorio, con la richiesta al ministro Franceschini di salvarne la paternità. Anni fa ilgrafo ha fatto causa alla Rai, chiedendo un risarcimento danni per via dell'utilizzo da parte dell'aziendatv ...

