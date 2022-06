(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Nel trentennale delle stragi di Capaci e via d'Amelio, lapiù celebre di Giovannie Paolofinisce in. Lo scatto che ilreporter Tony Gentile realizzò a Palermo il 27 marzo del 1992, in cui i due magistrati sorridono, campeggia sulle pareti di scuole e uffici pubblici perché è l'iconalotta alla mafia, tanto che sarà replicata anche sulle monete da 2 euro. Tuttavia è al centro di una diatriba giudiziaria, raccontata un po' di tempo fa da ‘Oggi'. Ora la vicenda sbarca a Montecitorio, con la richiesta al ministro Franceschini di salvarne la paternità. Anni fa ilgrafo ha fatto causa alla Rai, chiedendo un risarcimento danni per via dell'utilizzo da parte dell'aziendatv...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Si tratta di giustizia di parte con garanzie sgangherate ma credo che onestamente tutto questo discorso non stia in… - _Nico_Piro_ : Altro elemento da considerare: l'Ucraina (dove ricordiamolo c'è appena stato lo scandalo della commissaria rimossa… - DavidPuente : Questi sono i danni creati da chi condivide solo gli screenshot degli articoli senza il loro contenuto reale (e i l… - iron_we : RT @BenedettaFrucci: Un Presidente della Repubblica che dopo il caso Palamara finge che nulla sia successo e che, alla vigilia dei referend… - niCC0lo : RT @gelatoalmelone: io ti giuro che sei un caso irrecuperabile e mi dispiace dirlo ma tocca sopprimerti per il bene della società https://t… -

AGI - Agenzia Italia

Non sarà facile limare la differenza tra domanda e offerta ma si lavora con fiducia agli sviluppitrattativa. Via Skriniar L'alternativa è Bremer Indi addio di Skriniar , che in ...Si era alzato in volo, partendo dalla Toscana, due giorni fa e a seguitosua sparizione una serie di mezzi di soccorso era stata attivata per ritrovarlo. Oggi, però, l'... che ha seguito il... Il caso della foto di Falcone e Borsellino arriva in Parlamento A soli 17 anni, testimone di giustizia, è morta a Roma il 26 luglio 1992, ufficialmente per suicido. Il documento visionato da AGI chiede di verificare ciò che successe visto anche il legame tra la ra ...Manca ancora un anno alle elezioni politiche, un tempo sufficiente, se si volesse, per mettere in sicurezza il sistema, sfruttando la legittimazione reciproca alla quale siamo stati spinti dalle emerg ...