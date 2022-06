Il capo del Pentagono: "Provocatoria l'attività militare cinese" vicino Taiwan (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Il capo del Pentagono Lloyd Austin definisce "Provocatoria e destabilizzante" l'attività militare della Cina vicino a Taiwan. Parole che arrivano il giorno dopo che il suo omologo cinese aveva avvertito che Pechino "non esiterà a scatenare una guerra" se l'isola dichiarerà l'indipendenza. "Stiamo assistendo a una crescente coercizione da parte di Pechino. Abbiamo assistito a un costante aumento delle attività militari provocatorie e destabilizzanti vicino a Taiwan", ha dichiarato Austin al vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue a Singapore. Ieri il duro scontro tra Austin e il suo omologo cinese Wei Fenghe. Pechino deve "astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti nei ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - IldelLloyd Austin definisce "e destabilizzante" l'della Cina. Parole che arrivano il giorno dopo che il suo omologoaveva avvertito che Pechino "non esiterà a scatenare una guerra" se l'isola dichiarerà l'indipendenza. "Stiamo assistendo a una crescente coercizione da parte di Pechino. Abbiamo assistito a un costante aumento dellemilitari provocatorie e destabilizzanti", ha dichiarato Austin al vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue a Singapore. Ieri il duro scontro tra Austin e il suo omologoWei Fenghe. Pechino deve "astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti nei ...

