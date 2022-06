Il bus della Bulgaria si schianta in Georgia: Nedelev operato d'urgenza (Di sabato 11 giugno 2022) TBILISI (Georgia) - Vigilia movimentata per la nazionale della Bulgaria il cui pullman, con a bordo i giocatori, si è schiantato a Tbilisi - dove domani (domenica 12 giugno) è in programma la sfida di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022) TBILISI () - Vigilia movimentata per la nazionaleil cui pullman, con a bordo i giocatori, si èto a Tbilisi - dove domani (domenica 12 giugno) è in programma la sfida di ...

Pubblicità

mister_ricci : RT @SkySport: Bulgaria, incidente in Georgia per il bus della nazionale: Nedelev in ospedale #SkySport #Bulgaria #NationsLeague https://t.… - cjmimun : si schianta bus della Bulgaria, attaccante magiaro in ospedale - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA BULGARIA?? Todor Nedelev portato d'urgenza in ospedale, da poco è arrivata la notizia che il bus della… - venti4ore : Bus straordinari per l’estate della scuola - JeuxCaselli : #direttaeursport in virtù della collaborazione tra ACO e IMSA la prima chicane del Hunaudieres è stata chiamata Day… -