Ignazio Moser avvistato in compagnia di una nota celebrity | FOTO (Di sabato 11 giugno 2022) Tra un torneo di padle e un ballo latino-americano , Ignazio Moser s’imbatte in una celebrity holliwoodiana. Ecco di chi si tratta Ospite in Sardegna al Mini Summer Padle Cup, Ignazio Moser s’imbatte in una nota celebrity hollywoodiana. Si tratta dell’attore James Franco, presente nella celebre isola tricolore in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, la quinta edizione della rassegna che dallo scorso 9 Giugno – e fino a Domenica 12 Giugno – presiede a Forte Village di Cagliari. Nella stessa location, anche Ignazio Moser e la compagna Cecilia Rodriguez che, per l’occasione, si sfidano in un torneo di padel tra alti noti della TV, dello sport e dello spettacolo. Tra i personaggi anche la giornalista Marina Presello e il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) Tra un torneo di padle e un ballo latino-americano ,s’imbatte in unaholliwoodiana. Ecco di chi si tratta Ospite in Sardegna al Mini Summer Padle Cup,s’imbatte in unahollywoodiana. Si tratta dell’attore James Franco, presente nella celebre isola tricolore in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, la quinta edizione della rassegna che dallo scorso 9 Giugno – e fino a Domenica 12 Giugno – presiede a Forte Village di Cagliari. Nella stessa location, anchee la compagna Cecilia Rodriguez che, per l’occasione, si sfidano in un torneo di padel tra alti noti della TV, dello sport e dello spettacolo. Tra i personaggi anche la giornalista Marina Presello e il ...

