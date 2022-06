Ibrahimovic e la lite con Chiellini | Mi fece un fallo da codardo Lo trascinai come un cane

(Di sabato 11 giugno 2022) In una recente intervista Giorgioha ricordato il suo rapporto con un calciatore: "Il mio miglior nemico è stato, per non farmi mettere i piedi in testa, appena arrivato a...

Pubblicità

MCalcioNews : Milan, lite con Ibrahimovic: addio improvviso, può andare in una neopromossa -

Calcio Style

... spiccavano anche le bandiere della Svezia, in onore di Zlatan. 1 /20 Previous Gioia e ... Mentre a Lodi, in un bar, c'è stata unatra un tifoso del Milan e un interista con il rossonero ...di Carlos Passerini Il ghigno dell'ex milanista dopo il gol della vittoria rossonera scatena lacon il compagno Marusic in campo e la bufera social dopo la partita. L'autodifesa del difensore:..."Casa Ibra" e l'immagine dell'attaccante, braccia aperte, davanti a migliaia di tifosi a Casa Milan - sede del club rossonero - nella festa di celebrazione per lo scudetto. (ANSA) ...Milan, andiamo a spiegare la situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic che non sembra voler apporre la parola fine alla sua carriera.